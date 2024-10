Arie Cupé over Willeke Alberti: ‘Ze is een doorzetter’

Na de heftige tijd waar Willeke Alberti vorig jaar doorheen is gegaan (ze verloor haar dochter én broer) moet ze het voorlopig rustig aan doen. De zangeres heeft dan ook haar agenda helemaal schoongeveegd. Arie Cupé geeft deze week in Weekend een update over zijn goede vriendin. “Ze is heel sterk, maar af en toe helemaal niet.”

Vorig jaar verloor Willeke Alberti zowel haar dochter Daniëlle van ’t Schip als haar broer Tonny. Een verschrikkelijk klap die de nodige impact heeft gehad. “Ze is niet ziek, maar haar is wel geadviseerd om het rustiger aan te doen,” vertelde haar manager recent. De komende tijd zijn dan ook alle activiteiten uit haar agenda geschrapt en is ze even helemaal uit de roulatie. In Weekend vertelt Willekes goede vriend Arie Cupé deze week hoe het met haar gaat. “Ze loopt al tegen de tachtig, dat moeten we niet vergeten. Dan wordt iedereen fragieler en breekbaarder. Ik vind haar een erg sterke vrouw. Maar dit is wel iets wat heel groot is, het verlies van een kind.”

Zorgen

“Willeke is qua lengte heel klein, maar heel sterk,” vervolgt Arie. “En af en toe helemaal niet, maar dat moet ook kunnen.” Toch maakt hij zich soms wel zorgen om haar. “Maar ook weer niet hele grote zorgen. Ik heb zoiets van: Willeke is een doorzetter. En ik laat het gewoon niet zomaar passeren dat er iets met haar gebeurt wat niet zou moeten.”

