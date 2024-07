Anne-Mar Zwart opnieuw moeder geworden

Presentatrice Anne-Mar Zwart is voor de tweede keer moeder geworden. Dat maakte de EO-presentatrice bekend op Instagram.

“Jaaa! Daar is ze hoor: Flore!”, schrijft de 39-jarige Zwart bij een foto met haar pasgeboren kind. “Alles gaat goed en we zijn enorm blij en dankbaar dat ze er is”. Wel geeft ze aan dat ze met een veelvoud aan emoties te maken heeft. “Ik voel me opgelucht/een snufje aangereden/ mega euforisch/ half dood/ super dankbaar/ ik doe dit NOOIT meer/ ik zou het morgen zo weer doen/ en een mix van dit alles”, aldus Zwart.

De presentatrice kreeg eerder al een zoontje, Fender.