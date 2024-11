André Hazes over clubtour: ‘Plezier is volledig terug’

André Hazes kijkt met een uiterst tevreden gevoel terug op de shows die hij de afgelopen weken heeft gedaan in het kader van zijn clubtour. “Het was een clubtour uit mijn dromen”, schrijft de 30-jarige zanger maandag in een bericht op Instagram. Zondag gaf Hazes de laatste show van zijn clubtour in Groningen.

“Ik heb van elke seconde genoten en het plezier is volledig terug”, aldus Hazes, die in het verleden een tijdlang niet optrad omdat hij worstelde met alcohol- en drugsproblemen. “En het belangrijkste, de liefde die jullie aan mij en ik aan jullie geef, is nog nooit zo sterk geweest.”

Met zijn clubtour stond Hazes ook in steden als Den Haag, Utrecht en Tilburg. Tijdens zijn show in Utrecht deelde Hazes voor het eerst in jaren weer het podium met zijn zus Roxeanne Hazes. Zij kwam tegen het einde van het optreden het podium op om samen met haar broer een liedje te zingen.