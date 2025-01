André Hazes en Monique delen foto’s verkleedpartij: ‘Wat een avond’

Tekst: Nicky Molendijk

André Hazes en Monique Westenberg hebben flink genoten van het verjaardagsfeest van André. Op social media delen ze een aantal kiekjes van de ‘Hollywood Party’ en blikken ze terug op deze avond.

Hazes organiseerde het feestje vanwege zijn 31e verjaardag eerder deze maand. Alle genodigden waren verkleed als een bekend personage. Westenberg had een Cleopatra-outfit aan, Hazes was verkleed als de piraat Jack Sparrow en hun zoontje André was verkleed als The Joker.

“De voorpret die we allemaal gehad hebben was zo leuk! Bedenken als wie we zouden gaan, proberen te raden van elkaar en dan gisteren aankomen op de boot en zien hoe goed iedereen z’n best gedaan heeft”, blikt Westenberg terug. “Door de geweldige styling waanden we ons echt in Hollywood! Onze telefoons hadden we lekker weggelegd.”

“Wat een avond. Niet normaal,” schrijft de zanger. “Hier alvast wat foto’s van m’n hart”.