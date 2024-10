André Hazes blikt terug op aftrap clubtour: ‘Ouderwets nerveus’

André Hazes is tevreden over de aftrap van zijn clubtour. Dat laat de zoon van André Hazes zaterdag weten op Instagram. Vrijdag was het eerste concert van zijn langverwachte clubtour.

“Vlak voordat ik op ging, zei ik tegen m’n team: Ik ben weer ouderwets nerveus”, schrijft hij naast een foto van zichzelf met gesloten ogen. “Lang naar dit moment toe geleefd/ gewerkt. Samen met de band maanden bezig geweest met deze show. En man man man, het was perfect. Het was zo ongelooflijk, fucking vet. Deze clubtour is nu al geslaagd voor mij. Bedankt iedereen voor het komen.”

De clubtour duurt tot eind november. Hazes is momenteel met zijn moeder Rachel in een dispuut verwikkeld over de naam André Hazes. Rachel heeft haar zoon gesommeerd de naam van zijn vader niet meer te gebruiken. André Hazes heeft gezegd niet in te gaan op deze eis. Sindsdien heeft Rachel nog niet gereageerd.