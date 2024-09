Amhali hervat podcastreeks over gok-, drank- en drugsverslavingen

Van de podcastreeks Wat kan er nou gebeuren? van Najib Amhali verschijnen vanaf 25 september nieuwe afleveringen. Dat meldt de 53-jarige comedian woensdag op zijn Instagram Stories. Amhali begon de reeks, waarin hij BN’ers bevraagt over hun gok-, drank en drugsverslaving, in 2022 met een aflevering over zijn eigen verslavingsverleden.

De reeks doet Amhali met Reda Saleh, ervaringsdeskundige en verslavingscounselor binnen zijn afkickkliniek in Abcoude. Zo interviewde het duo onder anderen Dave Roelvink, Dan Karaty, Michella Kox en oud-voetballers Andy van der Meijde en Glenn Helder over hun ervaringen.

Hoeveel nieuwe afleveringen er gemaakt zijn, is niet bekendgemaakt.