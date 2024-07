Ali B krijgt vonnis rechtbank te horen in zedenzaak

De rechtbank in Haarlem doet vrijdag uitspraak in de zedenzaak tegen Ali B. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van drie jaar geëist tegen de 42-jarige rapper. Hij wordt verdacht van vier zedenfeiten met drie vrouwen: twee verkrachtingen en twee aanrandingen.

Jill Helena, oud-kandidate van The Voice of Holland, deed aangifte van aanranding in mei 2018. Ze zou door Ali B in de auto zijn meegenomen naar een afgelegen bospad, waar ze hem volgens de aanklacht moest aftrekken.

Een tweede aangifte komt van een vrouw die beweert in augustus 2018 door Ali B te zijn verkracht en aangerand tijdens een schrijverskamp in Heiloo. Het OM presenteerde vorige maand tijdens de zitting een belangrijke getuige, die het slachtoffer bij een bushalte in Heiloo aantrof en haar hoorde zeggen dat ze in een huis waar Ali B was, verkracht was.

Ellen ten Damme

Zangeres Ellen ten Damme heeft bij de politie verklaard in april 2014 verkracht te zijn door Ali B in een hotel in de Marokkaanse stad Meknes, rond tv-opnames voor het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan. Zij deed geen aangifte, maar deelde wel haar ervaringen met de politie, waarin het OM genoeg bewijs zag voor vervolging.

‘Te weinig bewijs’

Ali B ontkent alle beschuldigingen. Zijn advocaat, Bart Swier, noemde de verklaringen van Ellen ten Damme “in strijd met de waarheid”. Swier voerde verschillende redenen aan voor vrijspraak. Hij beweerde dat Ten Damme beïnvloed was door de BOOS-uitzending over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Voor de aanrandingen van de vrouw in Heiloo zou te weinig bewijs zijn en het slachtoffer zou wisselende verklaringen hebben afgelegd. Ook betoogde de raadsman dat er geen sprake was van aanranding van Jill Helena, omdat er geen dwang zou zijn geweest.

De zaak nam drie dagen in beslag en bleef ook na afloop het nieuws beheersen. Dit kwam doordat bleek dat Ali B, buiten Swier om, bekende advocaten als Michael Ruperti en Khalid Kasem had ingeschakeld om de slachtoffers te bewegen in te stemmen met mediation.