Afscheidsvideo Eva Hermans-Kroot: ‘Wees lief voor elkaar’

Het programma Over Mijn Lijk heeft de afscheidsvideo van Eva Hermans-Kroot online gedeeld. De 26-jarige Eva overleed op 30 november aan de gevolgen van longkanker. “Ik hoop eigenlijk dat de wereld om me heen een mooie wereld mag blijven”, spreekt ze haar volgers toe. “En dat je gewoon lief bent voor elkaar en geniet van elkaar. Je bent niet alleen op deze wereld.”

Eva, die te zien was in het programma met presentator Tim Hofman, wil iedereen meegeven te focussen op het nu. “Als iedereen geniet zoals ik heb gedaan tijdens mijn ziek zijn, dan wordt je leven écht heel mooi. Dus vooral heel veel genieten.”

In 2021 kreeg Eva te horen dat ze longkanker had. Op haar Instagramaccount Longeneeslijk deelde ze updates over haar ziekte. Ze maakte haar overlijden daar op 30 november ook zelf bekend. Haar boek Longeneeslijk komt 17 december uit.