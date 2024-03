Advocaat dient alsnog klacht in tegen Khalid Kasem

Advocaat Geertjan van Oosten heeft een klacht ingediend bij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten tegen tv-presentator en voormalig advocaat Khalid Kasem. Dat bevestigt Van Oosten na berichtgeving door het AD. De advocaat heeft de deken gevraagd om de kwestie rond zijn oud-collega voor de tuchtraad te brengen. Kasem was in het verleden werkzaam op het kantoor van Van Oosten.

Eerder dit jaar werd Kasem in verschillende artikelen in het AD in verband gebracht met omkoping. De krant zou opnamen hebben uit 2019 waarin hij bijvoorbeeld tegen Peter R. de Vries zou bevestigen dat hij een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) had omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen. Kasem zou hebben gezegd dat dergelijke omkopingspraktijken een gangbare werkwijze waren op het kantoor van Van Oosten.

‘Geen aanwijzingen voor omkoping’

De deken zei vorige week na onderzoek geen aanwijzingen te kunnen vinden voor omkoping van selectiefunctionarissen of pogingen daartoe door de voormalige advocaat.

‘Opmerkingen tuchtrechtelijk verwijtbaar’

Van Oosten zegt het niet eens te zijn met “de wijze van afdoening” in de zaak. “Ik vind zijn opmerking over mijn kantoor tuchtrechtelijk verwijtbaar en daar lijkt geen aandacht voor te zijn geweest”, aldus Van Oosten. De advocaat wil verder niet reageren op de kwestie en zegt het verdere onderzoek af te wachten.