Acda en de Munnik hebben gratis verrassing voor fans

Het duo Acda en de Munnik geeft zondag een gratis concert in het openluchttheater van het Vondelpark in Amsterdam. Dat maken de muzikanten vrijdag bekend via sociale media.

De gratis show van Acda en de Munnik begint om 15.00 uur. Kaartjes worden niet verkocht, maar de capaciteit is wel beperkt. “Kom op tijd, vol = vol!”, schrijft het duo naar hun fans.

Dankbare locatie

Het Vondelpark wordt vaker genoemd in de liedjes van Thomas Acda en Paul de Munnik, zoals in Vondelpark Vannacht en Als het vuur gedoofd is. Het muzikale duo gaf eerder ook al gratis concerten in het Amsterdamse park.