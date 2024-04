Aangifte tegen Johan Derksen om uitspraken gepland op 23 april

De aangifte tegen Johan Derksen die de Friese tak van discriminatie.nl gaat doen om zijn uitspraak over Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop, staat gepland op dinsdag 23 april. Dat heeft de directeur van het meldpunt en kenniscentrum Tûmba, Mirka Antolovic, vrijdag gezegd. Een dag eerder werd al bekend dat de organisatie aangifte gaat doen.

Antolovic zegt de datum doorgekregen te hebben van de politie. Wel gaat ze proberen de aangifte eerder te laten plaatsvinden.

Bij het meldpunt discriminatie.nl zijn nu duizend klachten binnengekomen over de uitspraak die Derksen dinsdag deed in het programma Vandaag Inside (VI). De Hoop is geboren in Ethiopië en opgegroeid in Friesland. Derksen zei dat De Hoop geen Fries is, net zoals de presentator zelf geen Surinamer is.

Van de binnengekomen klachten kwamen er ongeveer driehonderd binnen bij de Friese afdeling van het meldpunt.

‘Die @HabtamudeHoop is geen Fries. Ik ben toch ook geen Surinamer.’ Johan Derksen meent dat het in het Friese Wommels opgegroeide TK-lid Habtamu geen recht heeft om zich Fries te noemen en geen recht van spreken heeft over Fries taalbeleid. Krankjorem!@gl_pvda @vandaaginside pic.twitter.com/qPW5zbFhJD — Jaap Stalenburg (@JaapStalenburg) April 9, 2024

Serieus

Johan Derksen verwacht dat het Openbaar Ministerie (OM) de geplande aangifte tegen hem serieus zal nemen omdat het een publieke zaak is, zei hij donderdag in de uitzending van Vandaag Inside. “Dus dat wordt wel serieus genomen en daar leg ik me moeiteloos bij neer.” Volgens Derksen kun je “niet schijt aan de hele wereld” hebben, en dat hij “afhankelijk is van de rechter en van John de Mol”. “Die kunnen hier aan tafel mijn carrière liquideren.”

Geen spijt

Tafelgast Wouter de Winther, journalist van De Telegraaf, vroeg Derksen of hij niet alsnog excuses zou maken voor de opmerkingen over De Hoop. Daarop zei Derksen “daar geen enkele aanleiding” voor te zien. Ook zei hij “geen spijt” te hebben, “maar als ik had geweten wat het teweeg zou brengen, dan had ik het niet gedaan.”