Lubach moet wijken voor nieuwe talkshow van Renze Klamer

Tekst: Ruth Smeets

RTL neemt de avondprogrammering op de schop. De zender bevestigt dat LUBACH vanaf maandag 31 augustus eerder beschikbaar komt via Videoland.

Van maandag tot en met donderdag zal er om 21.00 uur al een nieuwe aflevering klaar staan op de streamingdienst. Op RTL 4 blijft LUBACH ook te zien, maar pas later op de avond. Door die verschuiving kan de talkshow van Renze Klamer op een vroeger tijdstip beginnen.

RTL bevestigt plannen na geruchten

De nieuwe opzet hing al even in de lucht. Tina Nijkamp meldde donderdag dat RTL ruimte wilde maken voor een eerdere start van Renze. Daaraan zou behoefte zijn, omdat er afgelopen seizoen veel kritiek kwam op het late uitzendmoment van RTL Tonight.

LUBACH krijgt streamingprimeur

In het nieuwe tv-seizoen is LUBACH dus eerst bij Videoland te zien. Abonnees kunnen om 21.00 uur al kijken naar de nieuwste aflevering, voordat die later op de avond op RTL 4 wordt uitgezonden. Arjen Lubach vindt dat prima. ‘Er verandert inhoudelijk niks, alleen mijn tante hoeft me niet meer elke week te appen dat ze het leuk vond, maar eigenlijk al wilde gaan slapen’, laat hij weten.

Tekst gaat verder onder de video.

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RTL past zich aan aan kijkgedrag

RTL zegt met de wijziging in te spelen op de manier waarop mensen tegenwoordig televisie kijken. ‘Het kijkgedrag verandert razendsnel en daar bewegen we in mee’, zegt Peter Lubbers, directeur Content RTL en Videoland. ‘Door het programma eerst bij Videoland te programmeren, geven we concreet invulling aan onze streaming first-strategie.’

Late avond blijft puzzel voor RTL

De late avond is voor RTL al langer een zoektocht. RTL Tonight werd stopgezet, omdat het programma niet genoeg kijkers wist vast te houden. Renze stapte wegens onvrede al eerder uit dat project.