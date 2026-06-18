Edwin van Hoevelaak over nieuwe samenwerking met André Hazes: ‘Drank is niet meer in het spel’

Tekst: Ruth Smeets

Omdat André Hazes een nieuwe muzikale richting op wilde gaan, brak de zanger in 2023 met de mannen die verantwoordelijk zijn voor zijn grootste hits, zoals ’Leef’.

Sinds kort is André Hazes echter weer terug op het oude nest bij schrijvers- en productieteam Bram Koning, Marcel Fisser en Edwin van Hoevelaak. Laatstgenoemde vertelde aan weekblad Party dat André rustiger is dan in het verleden, maar dat hij nog wel steeds in is voor een geintje. ‘Het is niet de braafste jongen van de klas geworden, laat ik het zo zeggen. Maar dat zijn wij ook niet. Dus wat dat betreft is de match weer helemaal honderd procent daar.’

De eerste keer terug bij elkaar

Hoe de samenwerking bevalt? ‘Heel goed, heel gaaf’, zegt Van Hoevelaak tegen Party. ‘Vanaf dag één dat André binnenkwam, was het binnen tien minuten weer ouderwets. Lachen, gieren, brullen. We hebben natuurlijk wel even vijf minuten gesproken over: ja jongens, wat is er nou allemaal gebeurd en hoe is dat allemaal gegaan? Uiteindelijk hebben we er heel snel een streep onder gezet. Wat gebeurd is, is gebeurd. Wat geweest is, is geweest. André is rustig. Hij zit goed in zijn vel. André heeft een fijne relatie. Hij is gewoon relaxed en wil vol gas de beuk er weer in gooien. André heeft het volste vertrouwen in ons dat wij samen weer iets kunnen maken, net als we voorheen deden. We hebben inmiddels al een paar keer met elkaar gezeten. Er zijn een paar leuke dingen uitgekomen. Binnenkort zitten we weer. We hebben weer een fijne groepsapp met elkaar, waar zich heel veel lol in afspeelt. Dus ja, het zit weer helemaal goed tussen ons.”

Het was even spannend

Ook zegt hij: ‘Ik hoorde van André dat hij zenuwachtig was. Wij waren dat ook. Wij waren er al voordat André aankwam. Hij kwam alleen, zonder chauffeur of begeleiding. We stonden met z’n drieën bij de deur van onze studio. Op het moment dat André aankwam, was de glimlach er meteen. We hebben elkaar omhelsd. Het was echt een mooi moment.’

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Het verleden kan niet worden veranderd

Op de vraag wat Edwin zichzelf verwijt als het gaat om het niet meer samenwerken met André, zegt hij: ‘In the heat of the moment neem je beslissingen waarvan je achteraf denkt: hadden we dat wel zo moeten doen? Dat heeft André precies zo. En Bram ook. Marcel is daar wat rustiger in. Maar ja, kijk, we staan natuurlijk altijd in de spotlight met André. Als je André Hazes naast je hebt lopen, kun je geen stap zetten of men weet het. En wij zijn natuurlijk een heel hecht team en een heel aanwezig team, mag ik wel zeggen. Of ik achteraf gezien dingen anders had moeten doen, weet ik niet. Het is gelopen zoals het gelopen is en dat kunnen we niet meer veranderen. We kunnen het gelukkig wel herstellen door nu weer fijn bij elkaar te zijn en er ook gewoon grapjes over te maken.’

André Hazes aan het water

Bekend is dat de sessies vroeger geregeld gepaard gingen met een drankje. Hoe dat gaat nu André geen alcohol meer drinkt? ‘Bram neemt nog weleens een biertje. Dré een Spa Rood, een Spa Blauw. Hij laat zich niet verleiden. Eerder gingen we de hele nacht de kroeg in. Dat doen we ook niet meer. Na iedere sessie gaan we heel uitgebreid uit eten, hebben we een hoop plezier en praten we vooral veel over wat we gedaan hebben. En ook over de dingen die we nog allemaal willen doen. Maar drank is niet meer in het spel.’