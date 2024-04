Zieke Michael J. Fox staat open voor terugkeer als acteur

Michael J. Fox sluit niet uit dat hij weer gaat acteren. Dat zegt de 62-jarige acteur, die aan de ziekte van Parkinson lijdt, in gesprek met het Amerikaanse magazine Entertainment Tonight op een evenement van zijn eigen The Michael J. Fox Foundation.

“Als iemand mij een rol aanbiedt en ik doe het en ik heb het naar mijn zin, dan is dat geweldig”, aldus Fox, die in 2020 aangaf te stoppen met acteren. “Ik bedoel, de documentaire was ook een groot succes”, zegt de acteur, doelend op de docu over zijn leven die vorig jaar verscheen. Fox kreeg in 1991 de diagnose Parkinson, maar maakte dat zeven jaar later pas publiekelijk bekend.

‘Erg goed jaar’

“Ik zou weer acteren als er iets voorbijkomt waarin ik mijn eigen realiteit kan stoppen, mijn eigen uitdagingen”, vertelt de acteur. Vooralsnog beleeft Fox “een erg goed jaar”, deelt hij. “Mijn dochter gaat trouwen, dus ook goede dingen gebeuren.” En met de “fysieke uitdagingen” die Fox heeft, helpt zijn familie hem. “Ik ben die uitdagingen aangegaan en daardoor heb ik ook nieuwe dingen kunnen doen.”

Beeld: Getty Images