Vers gescheiden Sophie Turner toont nieuwe vriend

Sophie Turner heeft voor het eerst op Instagram foto’s gedeeld van haar nieuwe vriend Peregrine Pearson, al is nogal slecht te zien hoe de beste man eruit ziet, want hij is met de Game of Thrones-actrice op skivakantie en is dus dik ingepakt…

De 27-jarige Turner heeft de relatie nog niet officieel bevestigd. Wel werden ze de afgelopen drie maanden meerdere keren zoenend en hand in hand gespot.

De actrice en zanger Joe Jonas maakten in september bekend dat hun huwelijk na vier jaar was gestrand. Ze hebben samen twee kinderen.