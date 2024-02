Rod Stewart verkoopt muziekrechten voor megabedrag

Rod Stewart heeft zijn muziekcatalogus verkocht aan Iconic Artists van zakenman Irving Azoff. De volledige uitgeverscatalogus en alle opgenomen muziek, evenals enkele rechten op zijn naam en gelijkenis, zijn voor bijna 100 miljoen dollar verkocht, meldt The Wall Street Journal.

Stewart zit dit jaar zestig jaar in het vak en vond dat een mooie aangelegenheid om zijn catalogus van de hand te doen. “Dit is het juiste moment. Ik ben blij dat ik in Irving en zijn team bij Iconic partners iemand heb gevonden die ik mijn levenswerk en toekomstige muzikale nalatenschap kan toevertrouwen”, zegt de 79-jarige zanger.

Iconic Artists kocht eerder al de catalogi aan van andere bekende artiesten als de Beach Boys, Cher, Dean Martin en Joe Cocker.