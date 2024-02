Rod Stewart vindt echtgenote ‘baziger’ sinds ze bij Londense politie werkt



De vrouw van Rod Stewart is een stuk “baziger” sinds ze bij de Londense politie zit. Dat vertelt de 78-jarige zanger grappend aan de Britse krant The Mirror. Stewart is wel “heel, heel trots” op zijn vrouw Penny Lancaster, moet hij toegeven.

De 52-jarige Lancaster was vroeger model, maar is daar inmiddels mee gestopt. Nu is ze politievrijwilliger bij de Londense politie en werkte ze onder meer tijdens de uitvaart van koningin Elizabeth en de kroning van koning Charles.

“Ze is wat baziger geworden”, lacht Stewart. “Zelfs onze twee kinderen hebben het gemerkt. Vooral als we in de auto zitten. Dan zegt ze: oh, je rijdt veel te hard. Je had je richting moeten aangeven daar!”

Twee kinderen

Stewart en Lancaster zijn sinds 1999 samen. Ze hebben samen twee kinderen, de 18-jarige Alastair en de 12-jarige Aiden. In 2007 trouwde het stel.

Beeld: Getty Images