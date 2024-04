Muzikale hereniging Spice Girls op verjaarsfeest Victoria ‘Posh Spice’ Beckham



De Spice Girls hebben een kleine reünie gehad. De vijf Britse vrouwen kwamen zaterdag samen om de 50e verjaardag van Victoria Beckham te vieren. Daar gaf de voormalige meidengroep een klein optreden, is op een video te zien die David Beckham zondag deelt.

Hierin zingen en playbacken Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwell samen op hun hit Stop. “Ik bedoel, kom op”, schrijft David Beckham bij de video van de vijf zingende en dansende vrouwen.

‘We gaan zeker iets doen’

De Britse meidengroep werd in 1994 opgericht en bleef tot 2001 intact. Brown zei in maart in de talkshow Loose Women dat de groep voor een reünie bij elkaar komt. “We gaan zeker iets doen”, zei ze. “We gaan het ergens later dit jaar aankondigen.”