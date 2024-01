Milli Vanilli-lid betuigt medeleven aan familie Frank Farian



Voormalig Milli Vanilli-lid Fabrice Morvan (links op de foto) heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van de overleden muziekproducent Frank Farian. “Zijn muziek zal voortleven”, zei hij dinsdag volgens een verklaring van de makers van de film Girl You Know It’s True. De film uit 2023 gaat over het schandaal rond Milli Vanilli. Het duo bleek op hun platen niet zelf te zingen.

Farian ontdekte het popduo en produceerde de songs van Milli Vanilli. Naast Morvan bestond het duo uit Robert Pilatus (rechts op de foto), hij stierf in 1998 op 33-jarige leeftijd aan een dodelijke combinatie van drugs en alcohol. De twee hadden in de jaren negentig hits met songs als Girl You Know It’s True, Blame It On The Rain en Girl I’m Gonna Miss You, hun enige nummer 1-hit in Nederland. Toen bekend werd dat Morvan en Pilatus playbackten tijdens optredens en hun songs niet zelf hadden gezongen, brokkelde hun populariteit in rap tempo af.

Muziekmaniak

Afgelopen vrijdag werd de film Girl You Know It’s True in München bekroond met de Beierse Filmprijs. Farian was daar “erg blij” mee, laat regisseur en scenarioschrijver Simon Verhoeven weten aan persbureau dpa. “Onze film toont ook zijn leven en viert zijn muziek, die nooit zal verdwijnen. Mijn oprechte condoleances gaan uit naar Nicole Farian en zijn hele familie.” Volgens Verhoeven steunde Farian de film, ook al was er veel kritiek te horen over de handelwijze van de producer. Verhoeven noemde Farian verder een van de grote talenten van de vorige eeuw. Hij was “een muziekmaniak” die “zich met ongebreidelde ambitie vanuit zijn arme achtergrond een weg wist te banen naar de top van de internationale popmuziek.”

Farian stierf op 82-jarige leeftijd in zijn huis in Miami. Naast zijn successen met Milli Vanilli hielp de Duitser ook Boney M. aan een zwik internationale hits.