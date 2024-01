Omstreden Milli Vanilli en Boney M-producent Frank Farian (82) overleden

De Duitse producent Frank Farian, de man achter bands als Milli Vanilli en Boney M., is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn management dinsdag laten weten aan Duitse media. Farian overleed thuis in Miami (Florida), een doodsoorzaak wordt niet gemeld.

Farian begon zijn carrière als zanger, maar scoorde zijn grootste successen als producent van anderen. Zijn eerste grote hit was Boney M. in de jaren zeventig. De groep scoorde wereldwijd met nummers als Daddy Cool, Rasputin en Rivers of Babylon. Nummers die eigenlijk ook werden gezongen door Farian. Frontman en danser Bobby Farrell playbackte de liedjes.

Schandaal

Dezelfde tactiek veroorzaakte later een groot mediaschandaal toen bekend werd dat de mannen van Milli Vanilli niet zelf zongen. Toen het playbacken tijdens een optreden niet goed ging, gaf de producer toe dat Robert Pilatus en Fabrice Morvan niet zelf zongen. De ophef die toen ontstond, zorgde ervoor dat Milli Vanilli zijn Grammy Award uit 1990 moest teruggeven.

Musical

Later produceerde Farian nog voor groepen als La Bouche en No Mercy. Met beide bands had hij hits in de jaren negentig. In 2006 werd er nog een musical gemaakt over Boney M. en andere groepen met wie hij had gewerkt. Daar werden meerdere internationale versies van opgevoerd. Ook in Nederland was de productie te zien.

