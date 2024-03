Elton John zit ondanks tourpensioen bepaald niet stil

Hoewel Elton John (76) gestopt is met touren, doet hij het niet rustiger aan. Zo neemt hij nieuwe muziek op, maakt hij muziek voor musicals en treedt hij op bij het jaarlijkse Oscarfeest. “Hij is volop aan het werk”, stelt zijn echtgenoot en manager David Furnish, die denkt dat het niet lang meer gaat duren voordat er nieuwe muziek uitkomt.

“Ik kan niet zeggen wanneer, maar hij maakt echt vorderingen”, vertelt hij aan vakblad Variety. “Het was belangrijk voor hem om na het touren even een adempauze te nemen. Maar hij heeft altijd gezegd dat hij stopt met touren, maar niet met werken.”

De zanger staat volgende week ook weer op het podium. Hij zingt twee nummers mee met het r&b-trio Gabriels op het Academy Awards-feest, dat na de Oscars plaatsvindt. “Elton zal samen met hen optreden”, zegt Furnish. “Het is moeilijk om hem van het podium te houden.”

Lichamelijke problemen

John, die eind deze maand 77 wordt en in 2023 stopte met touren, kende afgelopen jaren lichamelijke problemen door reuma. Eerder dit jaar liet hij een knie vervangen, zijn rechterknie is in april aan de beurt. Maar ook na die operatie is hij niet van plan stil te zitten. De Brit zal aanwezig zijn bij de premières van de musicals The Devil Wears Prada en Tammy Faye, waar hij de muziek voor maakte.