Ed Sheeran viert 10-jarig bestaan album x met hernieuwde versie

Ed Sheeran heeft aangekondigd dat hij ter ere van het 10-jarig bestaan van zijn album x een nieuwe versie van de plaat uitbrengt. Het vernieuwde album verschijnt op 21 juni en bevat negen extra liedjes.

Ook geeft Sheeran een show om het jubileum van zijn album te vieren. De 33-jarige artiest speelt op 22 mei in het Barclays Center in New York.

Lees ook: Ed Sheeran heeft eigen graf al klaarliggen in achtertuin

“Dit album, gemaakt van 2011 tot 2014, omvatte mijn hele persoonlijke leven gedurende die tijd, wat een gekke tijd was”, zegt Sheeran in een video. “Van het spelen in pubs en clubs, verliefd worden, reizen over de hele wereld tot samenwerken met enkele van de beste producers ter wereld. Het was echt een rollercoaster en het is geweldig om al die herinneringen opnieuw te beleven.”

x is het tweede studioalbum van Sheeran. Op de plaat staan bekende hits als Sing, Don’t, Photograph en Thinking Out Loud.