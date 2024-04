Echte vechtscheiding: ex-man Kelly Clarkson slaat terug met aanklacht

Brandon Blackstock, de ex-man en oud-manager van Kelly Clarkson, heeft juridische stappen tegen de zangeres ondernomen. Volgens het Amerikaanse tijdschrift People is dit een reactie op haar aanklacht van vorige maand.

Clarkson stapte in maart naar de rechter omdat Blackstock volgens haar zonder officiële licentie als haar agent optrad en zo allerlei zakendeals sloot. Ze eist de vergoedingen die hij hiervoor heeft ontvangen. Blackstock ontkent in zijn aanklacht de beschuldigingen en zegt dat hij zijn ex al heeft betaald.

Betalen, betalen

De zangeres en haar ex zijn sinds hun breuk in 2020 verwikkeld in een juridische strijd. Zo eiste Blackstock eerder miljoenen van zijn ex, omdat hij naar eigen zeggen veel tijd en geld in haar carrière had geïnvesteerd. De zangeres klaagde hem vervolgens aan omdat zijn bedrijf opdrachten voor haar had geregeld die haar eigen agentschap had moeten regelen. In november oordeelde de rechter dat Blackstock haar hiervoor moest terugbetalen.

Clarkson en Blackstock trouwden in 2013 en hebben twee kinderen. Hun scheiding was in 2022 rond.