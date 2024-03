Kelly Clarkson klaagt ex-man opnieuw aan

Kelly Clarkson heeft haar ex-man Brandon Blackstock opnieuw aangeklaagd. Volgens de zangeres heeft Blackstock zonder officiële licentie als haar agent opgetreden en zo zakendeals afgesloten. Clarkson eist alle vergoedingen terug die hij daarvoor heeft gekregen, melden Amerikaanse media op basis van juridische documenten.

Clarkson en Blackstock zijn sinds hun breuk in 2020 verwikkeld in een juridische strijd. Zo eiste Blackstock eerder miljoenen van zijn ex omdat hij naar eigen zeggen veel tijd en geld in haar carrière had geïnvesteerd. De zangeres klaagde hem vervolgens aan omdat zijn bedrijf opdrachten voor haar had geregeld die haar eigen agentschap had moeten regelen. In november oordeelde de rechter dat Blackstock haar daarvoor moest terugbetalen.

‘Geholpen als manager’

De nieuwe aanklacht van Clarkson gaat om dezelfde aantijgingen, maar gaat om deals die teruggaan tot en met 2007. Blackstock moest eerder vergoedingen terugbetalen voor afspraken die tot en met 2017 waren gemaakt. De advocaat van Blackstock zegt tegen muziekblad Rolling Stone dat het “moreel, ethisch en juridisch” verkeerd is om geld terug te eisen van “je ex-man die je niet alleen als manager heeft geholpen, maar het geld ook heeft gebruikt voor jullie kinderen en jullie levensstijl tijdens jullie huwelijk”.

Clarkson en Blackstock trouwden in 2013 en hebben twee kinderen. Ze gingen zeven jaar later uit elkaar en in 2022 was hun scheiding rond.

Beeld: Getty Images