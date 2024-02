Dit is de doodsoorzaak van de zus van Nick Carter

Bobbie Jean Carter, links op de foto, is afgelopen december overleden aan de gevolgen van een overdosis medicijnen. Dat schrijven diverse Amerikaanse media dinsdag op basis van documenten van de Hillsborough County Medical Examiner in Florida, dat onderzoek deed naar de plotselinge dood van de zus van zanger Nick Carter.

Entertainmentsite TMZ schrijft dat de dood van de 41-jarige zus van Carter een ongeluk was. Volgens het autopsierapport had de huisgenoot van Bobbie Jean rond 06.30 uur in de ochtend nog contact met haar, maar vond zij haar kort daarna, om 07.00 uur, bewusteloos op de grond van de badkamer. De huisgenoot belde daarna 911, waarna Bobbie Jean nog naar het ziekenhuis in Tampa werd gebracht. Daar overleed zij om 08.02.

‘Volledig gebroken’

Voor Nick Carter, zanger van The Backstreet Boys, kwam het overlijden van zijn zus als de zoveelste klap in korte tijd. Zijn broertje Aaron Carter, die ook zanger was, overleed in november 2022. In 2012 verloor Carter ook al een andere zus, Leslie Carter. In een reactie op de dood van Bobbie Jean liet Carter begin januari weten “volledig gebroken” te zijn.