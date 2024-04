Dit hoofdpersonage keert níet terug in vierde Bridget Jones-film

Colin Firth keert niet terug in de vierde Bridget Jones-film. De acteur was in de eerste drie delen te zien als Mark Darcy, maar dat personage zit volgens de BBC niet in het komende deel.

Dat is overigens niet zo gek, de vierde film is gebaseerd op het boek Bridget Jones: Mad About the Boy (2013) en daarin is Darcy overleden. Het verhaal gaat over hoe Bridget omgaat met haar leven als weduwe en alleenstaande moeder.

Lees ook: Deze acteurs keren zeker terug in nieuwe Bridget Jones-film

Hugh Grant doet wel mee

Hoofdrolspelers Renée Zellweger (Bridget Jones) en Hugh Grant (Daniel Cleaver) keren wel terug. De film verschijnt op 14 februari 2025.

Beeld: Getty Images