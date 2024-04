Deze acteurs keren zeker terug in nieuwe Bridget Jones-film

Renée Zellweger en Hugh Grant keren met zekerheid terug in de vierde film over Bridget Jones. Amerikaanse entertainmentmedia als Deadline en Variety melden dinsdag dat de acteurs een deal hebben gesloten met betrekking tot hun terugkeer in de succesvolle filmreeks. Ook Emma Thompson is opnieuw te zien in het aankomende deel, dat Bridget Jones: Mad About the Boy gaat heten.

Deadline meldt ook twee nieuwe namen die in de film te zien zullen zijn. Onder anderen Leo Woodall (uit o.a. The White Lotus) en Chiwetel Ejiofor (uit o.a. Love, Actually) hebben getekend voor een rol. De film wordt geregisseerd door Michael Morris, die eerder onder meer de serie Better Call Saul maakte. De film zal op Valentijnsdag (14 februari) 2025 in de internationale bioscopen gaan draaien.

De vierde film is gebaseerd op het boek Bridget Jones: Mad About The Boy van Helen Fielding uit 2013. Jones is daarin een alleenstaande moeder die worstelt met het leven in het tijdperk van sociale media en datingapps. De drie eerdere Bridget Jones-films (Bridget Jones’s Diary uit 2001, Bridget Jones: The Edge of Reason uit 2004 en Bridget Jones’s Baby uit 2016) waren enorm succesvol. Volgens Variety brachten de films wereldwijd meer dan 760 miljoen dollar op.