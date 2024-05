Amerikaanse romanschrijver Paul Auster (77) overleden

Paul Auster, de productieve romanschrijver en scenarist die in de jaren tachtig doorbrak met zijn donkere, postmoderne romans, is gestorven aan longkanker. Hij was 77. Met veelgeprezen werken als The New York Trilogy verwierf de “charismatische auteur en beschermheilige” van zijn geliefde stadsdeel Brooklyn, zoals The New York Times (NYT) hem omschrijft, wereldwijde bekendheid.

Auster werd in nieuwsverslagen vaak omschreven als een ‘literaire superster’, met dank aan zijn “doordringende oogopslag, soulvolle uitstraling en uiterlijk van een filmster”, aldus de NYT in een necrologie. Naarmate zijn reputatie groeide, werd Auster gezien als een bewaker van het rijke literaire verleden van Brooklyn – en als inspiratiebron voor een nieuwe generatie romanschrijvers die vanaf de jaren negentig naar dat New Yorkse stadsdeel stroomden.

Diverse romans van Auster verschenen ook in Nederlandse vertaling. Behalve uiteraard De New York-trilogie (1985-1986) waren dit onder andere Onzichtbaar (2010), Maanpaleis (2015) en Baumgartner (2023).

Met onder meer de film Smoke uit 1995, met Harvey Keitel en William Hurt, bereikte Auster ook als scenarioschrijver het Nederlandse publiek.

Lees ook: Shopaholic-auteur Sophie Kinsella (54) heeft hersenkanker

‘Ik heb nog een boel om voor te leven’

Auster gaf in november nog een interview aan de Volkskrant, waarin hij onder meer vertelde over zijn werk en zijn ziekte. Hij zei dat de artsen “redelijk hoopvol” waren over zijn behandeling. “Ik hoop dat ze gelijk hebben, want ik heb nog een boel om voor te leven, ben nog niet van plan op te geven.”

Beeld: Getty Images