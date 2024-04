Actrice Rebel Wilson: meer vrouwen melden wangedrag ‘Borat’ Sacha Baron Cohen

Rebel Wilson is naar eigen zeggen niet de enige die een vervelende ervaring heeft gehad met Sacha Baron Cohen. De actrice, die de Britse komiek in haar onlangs verschenen autobiografie beschuldigt van wangedrag, zegt dat meer vrouwen zich bij haar hebben gemeld.

“Verschillende vrouwen hebben contact opgenomen, maar het is aan hen of ze hun verhalen publiekelijk willen delen”, zegt Wilson in The Sun. “Het is moeilijk iets te zeggen tegen iemand die zo bekend is, omdat die je kan bestoken met dure advocaten en PR-mensen en allerlei andere kleine trucjes.”

De actrice denkt echter dat de waarheid altijd bekend wordt. “Daarom ben ik zo blij dat het boek nu is verschenen zodat mensen niet alleen de nieuwskoppen lezen, maar ook de hoofdstukken zelf.”

Lees ook: Acteurskoppel Sacha Baron Cohen en Isla Fisher gaan scheiden

Advocaten ingezet

Wilson schrijft in haar boek dat Cohen zich misdroeg op de set van The Brothers Grimsby (2016). Hij zou zijn broek hebben laten zakken en haar hebben gevraagd in een scène van de film haar vinger in zijn anus te stoppen. Cohen ontkent het verhaal, maar volgens Wilson zou hij wel met advocaten hebben geprobeerd te voorkomen dat hij in haar boek zou worden genoemd.

Vrijdag werd bekend dat het huwelijk van de komiek en actrice Isla Fisher voorbij is. De beslissing hebben ze vorig jaar al genomen, schreef het stel op Instagram.