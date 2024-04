Acteurskoppel Sacha Baron Cohen en Isla Fisher gaan scheiden

Sacha Baron Cohen en Isla Fisher gaan scheiden. Dat maakt het stel vrijdag op Instagram bekend.

“Na een lange tenniswedstrijd van meer dan twintig jaar leggen we eindelijk onze rackets neer”, schrijven de Confessions of a Shopaholic-actrice en Borat-acteur in hun Instagram Stories, bij een foto van henzelf in tenniskleding. “In 2023 hebben we gezamenlijk een aanvraag ingediend om ons huwelijk te beëindigen.”

De twee hebben prioriteit gegeven aan hun privacy en dit in stilte gedaan, luidt het bericht. “We delen voor altijd onze toewijding en liefde voor onze kinderen. We waarderen het oprecht dat u de wens van onze familie voor privacy respecteert.”

Drie kinderen

Het stel ontmoette elkaar op een feestje in 2002 en trouwde in 2010. Ze hebben samen drie kinderen.

Beeld: Getty Images