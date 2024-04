Acteur Tom Selleck (79) heeft nog nooit een mail of appje gestuurd

Tom Selleck gaat niet echt met zijn tijd mee. De inmiddels 79-jarige acteur gebruikt geen internet en houdt met name niet zo van communiceren via e-mail of appjes.

“Ik heb wel eens op mijn naam gezocht”, zegt Selleck in een interview met People. Hij deed dat naar eigen zeggen voor het schrijven van zijn memoires. “Dat begon echt voor het boek, maar ik heb nog nooit een e-mail gestuurd. Daarvoor had ik een secretaresse. Ik heb ook nog nooit iemand een appje gestuurd.”

Lees ook: Tom – ‘Richard’ – Selleck deelt dierbare herinneringen aan Matthew Perry

Bezig met boek

Selleck is overigens niet helemaal incommunicado. Zijn vrouw Jillie stuurt namens hem berichtjes. De Magnum P.I.-acteur stelt dat hij het moeilijk vindt om dingen op te schrijven. “Wat raar is voor iemand die bezig is met een boek”, geeft hij toe.

Beeld: Getty Images