Tom – ‘Richard’ – Selleck deelt dierbare herinneringen aan Matthew Perry

Acteur Tom Selleck koestert dierbare herinneringen aan zijn collega Matthew Perry, met wie hij veel samenwerkte voor de serie Friends. Dat zegt de 79-jarige ster in gesprek met USA Today. Perry, een van de hoofdrolspelers van Friends, overleed begin november. Selleck speelde jarenlang een belangrijke bijrol als Richard, de besnorde ex van Monica, de vriendin van Perry’s personage Chandler.

Selleck was bevriend met de vader van Matthew Perry, die ook acteerde. “Iedereen op de set was ontzettend aardig tegen mij”, vertelt de acteur. “Maar elke dag als ik Matthew zag, dan vroeg ik even hoe het met zijn vader ging. Dan glimlachte hij en praatten we bij. Onze band ging tientallen jaren terug, ik en zijn vader John kenden elkaar al sinds we allebei probeerden carrière te maken als acteurs.”

‘Een puur talent’

Selleck noemt Perry “een puur talent. Het is gemakkelijk om dat soort dingen te zeggen nu hij overleden is. Maar het was waar. Hij was de meest getalenteerde van de groep ontzettend aardige mensen in de cast van de serie.”