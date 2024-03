Aandelen Weight Watchers flink geslonken na vertrek Oprah Winfrey

Afslankbedrijf Weight Watchers maakte donderdag, na de aankondiging van het vertrek van bestuurslid Oprah Winfrey, een koersduikeling op Wall Street van ruim 18 procent. Beleggers schrokken van de aankondiging dat Winfrey dit jaar stopt bij de dieetorganisatie.

De 70-jarige presentatrice, die sinds oktober 2015 in het bestuur zit, stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn bij de aandeelhoudersvergadering in mei. Eerder zorgde Oprah ook al voor opschudding, toen zij toegaf afslankmedicijnen te gebruiken.

Erkenning van obesitas

Winfrey blijft wel werken voor Weight Watchers. In een verklaring liet ze weten dat ze zich wil blijven inzetten om het gesprek “rond de erkenning van obesitas” op een hoger niveau te brengen. Haar aandelen schenkt ze aan het National Museum of African American History and Culture.