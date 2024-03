Lenny Kuhr krijgt veel steunbetuigingen na verstoren concert: doet me goed

Zangeres Lenny Kuhr krijgt veel steun na het verstoren van haar concert zondag door pro-Palestijnse activisten in het Brabantse Waalwijk. “Ik heb zoveel bloemen en kaarten gekregen. Dat doet me ongelofelijk veel goed”, zei ze na afloop van haar optreden in Stadskanaal.

Het concert in Stadskanaal, waar extra veiligheidsmaatregelen waren getroffen, verliep zonder problemen. Kuhr zei tegen burgemeester Klaas Sloots dat ze zich “heel veilig” heeft gevoeld. Ze zei het wel jammer te vinden dat media werden geweerd. Volgens Sloots was het doel alles veilig te laten verlopen. “Het is altijd een discussie achteraf of het proportioneel was of dat het iets toegankelijker had gekund.”

Het liefst wil de 74-jarige zangeres niet veel ruchtbaarheid geven aan de activisten, van wie ze vermoedt dat er een organisatie achter zit. “Ze hadden tien kaartjes gekocht, ze waren met zijn vieren. Dat betaal je niet zomaar.”

Jammer dat kaartverkoop werd stilgelegd

Kuhr had zich dinsdag net als anders voorbereid op het concert. “Ik ga me niet bezighouden met wat er zou kunnen gebeuren. Er kan altijd wat gebeuren. Iemand kan ook een hartstilstand krijgen.” Ze betreurt het dat de kaartverkoop voortijdig werd stilgelegd. “Jammer dat er niet meer mensen konden komen.”

Op het moment dat ze het lied zong waarop zondag de activisten van zich lieten horen, maakte Kuhr wel een foutje, gaf ze toe. “Ik zette net iets te laat in op een tussenstuk, dan merk je toch dat er iets is gebeurd.” Vlak voordat ze het lied ‘In mijn boek‘ zong, zei de zangeres: “Wat er de laatste dagen is gebeurd en ook deze dag, komt vast in dit boek te staan.”

Voorgevoel

Bang was ze niet na het verstoren van het concert, maar “wel kwaad dat dit kon gebeuren”. “De brutaliteit waarmee inbreuk is gemaakt op de intimiteit van de voorstelling.” De zangeres zei wel al een tijdje een voorgevoel te hebben gehad dat er eens iets kon gebeuren. “Ik heb ook veel mailtjes gekregen waarin mensen verschrikkelijke dingen schrijven. Verwensingen aan mij en mijn familie, op zo’n gruwelijke manier.”

Trots op haar man

Kuhr is Joods en spreekt van antisemitisme. De activisten noemden zondag ook de kinderen en kleinkinderen van de zangeres, die in Israël wonen. Twee kleinkinderen zijn dienstplichtig. Kuhr zei dat ook zij erg zijn geschrokken, maar ook “heel trots” zijn op hoe er is gehandeld, mede door haar man die ook ingreep.

‘Kom met die gijzelaars’

Over de oorlog tussen Israël en Gaza zei ze: “Ik vind dat een land zich mag verdedigen”. Volgens de zangeres is Hamas aan zet. “Kom met die gijzelaars. Heel Israël wacht daarop.”