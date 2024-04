Tineke Schouten neemt na dood echtgenoot Hans afscheid van hun huis: ‘Doet me pijn’

Een half jaar geleden moest cabaretière Tineke Schouten afscheid nemen van haar man Hans (79), met wie ze 45 jaar lief en leed deelde. Ze heeft besloten haar villa in Almere, waar ze zoveel fijne herinneringen aan heeft, in de verkoop te doen. Met pijn in het hart, vertelt Tineke aan Weekend.

Ze is zelden alleen in het grote pand, maar “het huis is gewoon te groot, daarom wil ik weg”, legt Tineke (69) uit. Het huis is nog niet verkocht en een nieuw stulpje heeft ze ook nog niet op het oog. Eén ding weet ze wel: ze hoopt dat het naar een leuk gezin gaat. En dat mag een gróót gezin zijn, want aan ruimte geen gebrek. “Het huis heeft zes badkamers en zeven slaapkamers, het is echt te veel voor mij. Er zit ook 4.000 vierkante meter tuin bij, dus het is een landgoedje. Ik ga op mijn gemak wat anders zoeken, terwijl ik ga huren of tijdelijk bij een van mijn dochters ga wonen.”

Laren of Noordwijk

Tineke hoopt een woning te scoren in Laren of Noordwijk, “bij een van mijn twee dochters, of ergens daar tussenin”. Maar afscheid nemen van haar thuis in Almere, hakt er wel in. ”Dat doet me pijn, want ik heb er prettig gewoond. En ik wil er ook helemaal niet weg, maar het is verstandiger om kleiner te gaan wonen.”

