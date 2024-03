De Bevers gaan dóór en krijgen ook nog meer zendtijd

Er komt nog een reeks van de realityserie De Bevers. Een woordvoerder van RTL bevestigt na berichtgeving van TVgids.nl dat er dit jaar een nieuw seizoen te zien zal zijn bij RTL 5 en Videoland. Dat is dan het vijfde seizoen van de realityserie over John de Bever en zijn partner Kees Stevens.

Tegen TVgids.nl zegt het duo dat De Bevers in oktober weer terugkomt op televisie. Ook krijgen de twee realitysterren meer zendtijd. “De uitzendingen worden allemaal twintig minuten langer”, zegt John tegen TVgids.

Voorproefje

Stevens geeft ook vast een voorproefje van wat de kijker in het nieuwe seizoen kan verwachten. “Het wordt een verzameling van wat we dit jaar allemaal gaan doen. We staan in het theater, we gaan naar Curaçao met fans en aan het einde van het jaar komen nog de shows in Ahoy natuurlijk.”

Beeld: Reni van Maren