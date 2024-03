De Bevers krijgen snoeiharde kritiek door omgang met Rachel Hazes: ‘Hier raak je fans door kwijt’

John de Bever en zijn partner en manager Kees Stevens waren zeer vereerd toen ze van Rachel Hazes het gelimiteerde gouden André Hazes biljet ter waarde van 1490 euro kregen. Hun fans waren minder blij met het feestelijk samenzijn van ‘hun’ Bevers en de weduwe van de volkszanger en daar zijn de Bevers behoorlijk van geschrokken, zegt Kees tegen Weekend.

Een greep uit de vernietigende reacties onder het bericht over het bijzondere cadeau: “Als je met dat rare wijf blijft omgaan, raak je fans kwijt” en “Pffff wat jammer dit, fan van jullie, maar deze narcist hoef ik niet in beeld te zien”. Kees had de berichten allemaal gelezen. “Het baart me wel een beetje zorgen dat iedereen alles zomaar opschrijft. Ik heb zelf ook een mening over dingen, maar die houd ik voor me”, aldus Kees tegen Weekend. “Vroeger was het toch niet zo dat je dit soort dingen gewoon maar zei. Ik zou het niet eens durven. Natuurlijk mogen mensen er iets van vinden, maar het hoeft niet uit te monden in haatreacties.”

‘Rachel is lief voor ons’

Voor de Bevers is het heel simpel, legt Kees uit. Zij zien zichzelf als “strijders voor het levenslied” en Rachel houdt de naam André Hazes groot, vindt hij. Dat is juist heel mooi en daarmee uit, wat het stel betreft. Wegblijven bij Rachel, geen denken aan. “Rachel is lief voor ons en wij zijn lief voor haar.”

Lees het hele verhaal en nog véél meer in Weekend nummer 12, nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Tip van de redactie

Bert Hiddema onthult in Hazes – Het ware levensverhaal een nieuwe kijk op André Hazes’ leven, gevuld met onbekende verhalen en intieme gesprekken. Een diepgaand portret dat de hoogtepunten, geheimen en worstelingen van de legendarische zanger belicht. Onmisbaar voor echte Hazesfans. Voor meer informatie klik op onderstaande button.