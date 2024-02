Koning Charles put troost uit vele steunbetuigingen

Koning Charles heeft voor het eerst van zich laten horen nadat maandag werd bekendgemaakt dat hij een vorm van kanker heeft. De 75-jarige Britse vorst schrijft dat hij dankbaar is voor alle steunbetuigingen en dat hij daar veel aan heeft. Ook is hij alweer in het openbaar verschenen.

“Ik wil mijn oprechte dank uitspreken voor de vele steunbetuigingen en wensen die ik de afgelopen dagen heb ontvangen”, zegt Charles. “Zoals iedereen die met kanker te maken heeft gehad weet, zijn zulke vriendelijke gedachten de grootste troost en aanmoediging.”

Lees ook: Britse koning Charles heeft kanker

De koning noemt het daarnaast “hartverwarmend” dat zijn eigen diagnose “het publieke begrip” voor de ziekte heeft vergroot en het werk van organisaties voor patiënten en diens families onder de aandacht heeft gebracht. “Mijn levenslange bewondering voor hun onvermoeibare zorg en toewijding is des te groter door mijn eigen persoonlijke ervaring.”

Onder de mensen

Charles is ook alweer onder de mensen geweest: hij ging zondag naar een kerkdienst in Sandringham. Het is de eerste keer dat de Britse vorst onder de mensen verscheen sinds het nieuws bekend werd gemaakt. De koning werd een paar dagen geleden wel al gezien in zijn auto.

Op foto’s is te zien dat Charles en koningin Camilla even zwaaien naar de aanwezige fotografen bij de St. Mary Magdalene-kerk.

Werkzaamheden neergelegd

Het Britse hof maakte maandag bekend dat Charles wordt behandeld aan een vorm van kanker. De koning heeft een groot deel van zijn werkzaamheden neergelegd.

Beeld: Getty Images

Tip van de redactie

Ontdek de onbekende Charles: zijn liefdes, passies en geheimen. Sally Bedell Smith biedt in Prins Charles een diepgaande blik op zijn complexe leven, van kindertijd tot voorbereiding op de troon. Een biografie die verrast en verrijkt. Voor meer informatie klik op onderstaande button.