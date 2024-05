‘Harry weigerde in koninklijke residentie te logeren’

Prins Harry heeft eerder deze maand geweigerd om tijdens zijn bezoek aan Londen in een koninklijke residentie te verblijven. Volgens The Telegraph wees hij de uitnodiging van zijn vader koning Charles af omdat hij zich zorgen maakte over zijn beveiliging.

Harry kwam voor een meerdaags bezoek ter ere van het jubileum van zijn Invictus Games terug naar zijn geboorteland. De prins heeft zijn vader tijdens het bezoek niet gezien en zei eerder dat dit kwam door de volle agenda van Charles.

De koning had hem volgens The Telegraph wel uitgenodigd om in een van de koninklijke residenties te verblijven. Harry wilde dat niet omdat hij daar naar eigen zeggen niet genoeg beveiligd zou zijn. In plaats daarvan sliep hij in een hotel.

Naar de rechter om beveiliging

De prins stapte eerder naar de rechter omdat hij politiebeveiliging wil als hij in het Verenigd Koninkrijk is. Harry had daar als lid van de koninklijke familie recht op, maar die beveiliging werd stopgezet toen hij in 2020 een stap terugdeed binnen het Britse koningshuis.