Harry vond het ‘geweldig’ om weer in Verenigd Koninkrijk te zijn

De Britse prins Harry vond het “geweldig” om weer even in het Verenigd Koninkrijk te zijn. Dat zei de hertog van Sussex tegen de BBC, bij zijn laatste verplichting in Londen eerder deze week.

Deze week was er in de media veel aandacht voor de moeizame relatie van Harry met de Britse koninklijke familie. Hoewel Harry en zijn vader koning Charles allebei in Londen waren, vond er geen ontmoeting plaats tussen de twee. Ondanks die moeizame relatie gaf de prins bij de BBC aan dat hij het fijn vond dat hij weer in het VK was.

De Britse omroep sprak met Harry tijdens een feestje van het goede doel Scotty’s Little Soldiers. Dat is een organisatie die steun biedt aan nabestaanden van militairen. Elk kind dat bij het feestje was, heeft net als Harry een ouder verloren. De prins sprak met de groep over hoe hij de dood van zijn moeder prinses Diana had verwerkt en gaf ook zijn eigen advies om met de pijn om te gaan.

De prins zei dat het geweldig was om bij het evenement aanwezig te zijn. “Wat Scotty’s doet met deze kinderen is absoluut ongelooflijk en ook heel hard nodig. Hoe meer mogelijkheden je krijgt om dit soort evenementen te organiseren, hoe meer gezinnen en kinderen weten dat deze plek bestaat en dat is echt het allerbelangrijkste.”