Grappende Willem-Alexander gaat de wereld over: ‘Dutch king pokes fun at Princess of Wales’

Een onschuldig grapje dat koning Willem-Alexander afgelopen week maakte tijdens een werkbezoek aan Zutphen wordt opeens breed opgepakt in met name Britse en Amerikaanse media. Hij leek namelijk een verwijzing te maken naar de ophef over een bewerkte foto van de Britse prinses Catherine.

De koning zocht dinsdag in Zutphen het toegestroomde publiek op, maakte daar een praatje en ging op de foto met mensen. In een video die koningshuisverslaggever Rick Evers deelde op X is te zien dat een meisje hem vertelde over een foto die ze van de koninklijke familie had gezien. “Echt waar? Ik heb hem in ieder geval niet gefotoshopt”, lacht de koning vervolgens.

Grote Amerikaanse entertainmentmedia als People, Us Weekly, E! Online en Page Six maakten een verhaal op basis van het filmpje en ook de Britse media delen het fragment gretig. “Dutch king pokes fun at Princess of Wales’s photo-editing row”, bericht The Telegraph bijvoorbeeld.

Ophef

Catherine lag afgelopen week onder vuur toen duidelijk werd dat een bewerkte gezinsfoto was verspreid. De echtgenote van prins William gaf later toe dat ze het beeld had gefotoshopt en bood haar excuses aan.

