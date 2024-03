Prinses Catherine reageert op verwarring: ‘Experimenteer soms met Photoshop’

Prinses Catherine heeft zelf de aanpassingen aan de foto met haar gezin gedaan. “Ik wil mijn excuses aanbieden voor de verwarring die de familiefoto die we gisteren gedeeld hebben, veroorzaakt heeft”, schrijft de prinses maandag via een bericht op het sociale medium X.

“Zoals zoveel amateurfotografen doen, experimenteer ik soms met het bewerken”, zegt Catherine ook, die daarmee twijfels en geruchten over de foto uit de wereld wil helpen. Nadat ze zondag een foto van zichzelf met haar kinderen plaatste, ontstonden die geruchten onder meer doordat de arm van haar dochter niet goed in lijn stond met haar mouw. Vier grote persbureaus verspreidden de foto ook, maar trokken die later terug nadat er ook daar twijfels ontstonden.

Op de foto staat Catherine met haar drie kinderen George, Charlotte en Louis. De foto is gemaakt door haar man prins William en werd zondag geplaatst ter ere van Moederdag, dat in Groot-Brittannië jaarlijks op een andere dag gevierd wordt. Het was de eerste foto die het Britse hof deelde sinds de buikoperatie van Catherine in januari, wat online extra voer was voor de geruchtenmolen over de aanpassingen die gedaan waren.