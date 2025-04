Winnen: balkonbakje van Capi t.w.v. €13,99!

Tekst: Redactie Weekend

Weekend geeft een breuk- en vorstvrij balkonbakje van Capi t.w.v. €13,99 weg. Wil jij kans maken op zo’n makkelijk op te hangen balkonbakje van gerecyclede materialen, waarmee je het buiten meteen opvrolijkt? Vul dan onderstaand formulier in!

Met de nieuwe balkonbakjes van Capi vrolijk je elk hoekje in tuin of balkon op. De serie heet Made It, je hangt ze eenvoudig op en zet er een mooie zomerbloeier in. Dan geniet je iedere dag van veel bloemenpracht. De balkonhangers zijn vorst- en breukbestendig en dankzij het tijdloze design gaan ze eindeloos mee. Wat ze nóg mooier maakt, is dat ze zijn gemaakt van gerecyclede materialen: zo is de groene gemaakt van 98% kunstgras, de taupekleurige van 95% rijstvlies. Houtzaagsel is de basis van de witte en in de stoere zwarte zit gerecycled textiel. Prijs 13,99, info: capi-europe.com.