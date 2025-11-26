Rush Hour 3 (2007)

Jackie Chan en Chris Tucker werken aan Rush Hour 4 op verzoek van Trump

Tekst: Denise Delgado

26/11/2025

De populaire ‘Rush Hour’-reeks krijgt eindelijk een vierde film. Opvallend detail: volgens de Amerikaanse media heeft president Donald Trump (79) persoonlijk bij filmstudio Paramount aangedrongen om de franchise met Jackie Chan (71) en Chris Tucker (54) nieuw leven in te blazen.

De originele Rush Hour verscheen in 1998, waarin Jackie Chan als inspecteur Lee gekoppeld wordt aan de drukke Amerikaanse detective James Carter, gespeeld door Chris Tucker. De actiekomedies uit 2001 en 2007 volgden met nog meer succes: samen leverde de trilogie wereldwijd meer dan 850 miljoen dollar op.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Veel spanning tijdens première nieuwe Mission: Impossible-film

Alle delen werden geregisseerd door Brett Ratner, die in 2017 in opspraak kwam door meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik. Sindsdien lag zijn Hollywoodcarrière stil, maar met Rush Hour 4 lijkt hij zijn comeback te maken. Verwacht wordt dat zowel Jackie als Chris opnieuw in de huid van hun iconische personages kruipen.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/Mary Evans Picture Library Ltd./INSTAGRAM: @VARIETY

LEES OOK

50 Cents explosieve Diddy-docu binnenkort te zien op Netflix
Jet hint op ongehoorde nummers Rob de Nijs
Dorian Bindels: ‘Ik kán niet meer’
Lieke Martens geteisterd door heimwee

Uit andere media

Party Richard Groenendijk

Richard Groenendijk wilde geen homo zijn…

Richard Groenendijk heeft in zijn podcast Fred en Ries verteld over de periode waarin hij op zijn twintigste uit de kast moest komen. De cabaretier blikt terug op de worsteling met zichzelf en de hoop dat zijn gevoelens zouden verdwijnen. “Ik weet nog dat ik ging bidden. Dat ik zei: ‘God, zorg alstublieft dat dit…
Weekend Denise van der Laan Winter Vol Liefde ANP

Denise uit Winter Vol Liefde heeft liefdesverdriet

De start van de relatie van Mike en Denise uit Winter Vol Liefde was turbulent, maar de twee leken dolgelukkig met elkaar. Hoewel er de laatste tijd wel geruchten de ronde deden dat hun liefdesbubbel uiteen was gespat. Wat is daarvan waar? “Mocht niets zeggen vanwege de serie,” deelt Denise deze week in Weekend. Afgelopen…
Vriendin 112025 Column Eveline Vila Verte

Eveline: ‘Blij met een diagnose, ook al heb ik levenslang.’

Eveline (55) en Emiel raken op vakantie betoverd door een veel te vervallen villa. Na lang twijfelen besluiten ze dat hun toekomst in Frankrijk ligt. Een intensieve – nog niet helemaal afgeronde – verbouwing volgt en inmiddels is hun chambre d’hôte officieel geopend. Hun nieuwe leven is nu echt begonnen!
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise