Jackie Chan en Chris Tucker werken aan Rush Hour 4 op verzoek van Trump

Tekst: Denise Delgado

De populaire ‘Rush Hour’-reeks krijgt eindelijk een vierde film. Opvallend detail: volgens de Amerikaanse media heeft president Donald Trump (79) persoonlijk bij filmstudio Paramount aangedrongen om de franchise met Jackie Chan (71) en Chris Tucker (54) nieuw leven in te blazen.

De originele Rush Hour verscheen in 1998, waarin Jackie Chan als inspecteur Lee gekoppeld wordt aan de drukke Amerikaanse detective James Carter, gespeeld door Chris Tucker. De actiekomedies uit 2001 en 2007 volgden met nog meer succes: samen leverde de trilogie wereldwijd meer dan 850 miljoen dollar op.

Alle delen werden geregisseerd door Brett Ratner, die in 2017 in opspraak kwam door meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik. Sindsdien lag zijn Hollywoodcarrière stil, maar met Rush Hour 4 lijkt hij zijn comeback te maken. Verwacht wordt dat zowel Jackie als Chris opnieuw in de huid van hun iconische personages kruipen.

