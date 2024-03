Frans Bauer maakt zich zorgen om moeder Wies (78): ‘Belt soms 10 keer per dag met hetzelfde’

Ja hoor, daar zijn ze – binnenkort – weer: de Bauertjes. De vrolijke familie keert op 4 april na twintig jaar weer terug met hun eigen reallifeserie De Bauers – 20 Jaar Later. Ook van de partij: moeder Wies, inmiddels alweer 78 jaar. Frans voelt zich een gezegend mens dat hij zijn moedertje nog bij zich heeft, maar maakt zich wel wat zorgen over haar, vertelt hij in de nieuwe Weekend. “Ze is lichtelijk aan het vergeten. Ze heeft beginnende vergeetachtigheid.”

Op zichzelf wonen gaat Wies nog prima af, vooral omdat haar zoon en zijn gezin regelmatig bijspringen. “Ze kookt niet meer zelf, dat doen wij voor haar, maar die vergeetachtigheid is er wel. Het kortetermijngeheugen is lastig voor haar. Dus dan belt ze weleens tien keer op een dag met hetzelfde. Ja, het hoort erbij. Vanochtend ook, heb ik haar alweer vijf keer aan de lijn gehad.”

Kippetjes

Maar dat vindt Frans helemaal niet vervelend. Sterker nog, zegt hij: “Ik vind dat ontzettend leuk. Ik ga straks bij haar langs, ga ik kippetjes brengen.”

Beeld: Instagram@fransbauer

