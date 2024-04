Deze huizen van BN’ers stonden vorig jaar te koop!

Hoe leuk is het om de kans te krijgen een kijkje te nemen in de huizen van je favoriete bekende Nederlanders? Dat is minder lastig dan je misschien denkt, want op Funda kom je regelmatig de stulpjes van BN’ers tegen. Ook vorig jaar hebben meerdere bekende Nederlanders hun huis te koop gezet. We zetten er 4 voor je op een rijtje.

De Noordwijkse villa van Maxime Meiland

Kijk je ook zo graag naar de tv-programma’s van de Meilandjes? Dan heb je deze prachtige villa misschien al eens voorbij zien komen. De villa is maar liefst 327 vierkante meter groot, gelegen in Noordwijk. Met een ruime woonkamer, gezellige eetkamer en zelfs een zwembad in de achtertuin ontbreekt het je hier aan niets. Mocht je toevallig 2,2 miljoen in je spaarpot hebben zitten, dan kan deze villa van jou zijn!

Het Purmerendse landhuis van Fajah Lourens

Hou je van een minimalistische inrichting en heb je er graag een groot stuk grond bij? Het landhuis van Fajah Lourens is voor iedereen die graag luxe wil vertoeven op het platteland. De moderne villa is maar liefst 729 vierkante meter groot, met onder andere acht slaapkamers, zes badkamers, een indoor gym en natuurlijk ook een zwembad. Het hele perceel is zo’n 29.000 vierkante meter groot. Aan ruimte geen gebrek! Goedkoop is het echter niet: voor 3,8 miljoen is het moderne stulpje van jou.

De Blaricumse woning van Paul de Leeuw

Waarschijnlijk geen verrassing dat een van deze luxe huizen in het Gooi gelegen is: in Blaricum vind je de familiewoning van Paul de Leeuw. De villa is 317 vierkante meter groot en heeft veel te bieden: een ruim zwembad, een muziekstudio en een prachtige grote keuken. Perfect voor een groot gezelschap! Voor een kleine 3 miljoen kan je dit prachthuis op de kop tikken.

De Amsterdamse woonboot van Douwe Bob

Klinkt wonen op het water je als muziek in de oren? Neem dan eens een kijkje naar de luxe woonboot van Douwe Bob. En dat is niet zomaar een bootje: dit schip komt uit 1936 en heeft maar liefst 321 vierkante meter aan ruimte. Op de boot vind je onder andere een heerlijke sauna, jacuzzi en natuurlijk prachtig uitzicht op het water. Benieuwd of je deze woning kan betalen? Als je 1,4 miljoen kan ophoesten wel! Check de actuele hypotheekrentes om te zien of de woonboot binnenkort van jou kan zijn.

Marga Lankreijer-Kos, Expert hypotheken geeft de tip mee om de “tijd te nemen om inzicht te krijgen in je totale maandelijkse woonlasten, zo kun je je financiën beter beheren en een weloverwogen beslissing nemen bij het kiezen van een hypotheekvorm. Bereid je goed voor en bereken nu alvast wat de maandlasten zijn bij het hypotheekbedrag dat je wilt afsluiten.”

Wonen als een BN’er

Voor veel Nederlanders blijft het helaas bij kijken, daarom is het extra leuk om via Funda even weg te dromen bij deze prachtige villa’s. Zou je liever verblijven in het moderne optrekje van Fajah Lourens, of ga je voor de charme van Douwe Bob’s woonboot?

Dit artikel is een partnerbijdrage.

Foto: Unsplash