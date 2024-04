Waterloo vijftig jaar na songfestivalzege nog springlevend

Het is zaterdag precies vijftig jaar geleden dat ABBA het Eurovisie Songfestival won. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Anni-Frid Lyngstad zorgden met Waterloo voor de eerste Zweedse winst en het nummer is na al die jaren uitgegroeid tot een klassieker. Dat is niet alle songfestivalliedjes gegeven, zeggen kenners GJ Kooijman van songfestivalpodcast Ding-a-Dong en Chiel Troost van de podcast Songfestival Troubadours tegen het ANP.

Waterloo was voor 1974 een “revolutionair” songfestivalnummer, kijkt Kooijman terug. “Het zet vanaf het begin de toon, bouwt op en blijft drie minuten spannend. Dat zijn allemaal elementen die belangrijk zijn op het songfestival”, zegt hij. Volgens hem is Waterloo inmiddels uitgegroeid tot een klassieker. “Dat gebeurt niet met alle liedjes die het songfestival winnen. Vijftig jaar later staat het nog steeds overeind.”

Het aantal songfestivalartiesten dat zoals ABBA wereldwijd impact kon maken, is beperkt gebleven. Voor ABBA was “dat natuurlijk vooral ook heel erg te danken aan het talent van Björn en Benny”, denkt Troost. “Je kunt jezelf nog zo goed op het songfestival presenteren, maar het verloop van je carrière hangt echt af van de liedjes die je daarna brengt.”

Artistiek

Kooijman beaamt dat. Hij vindt het opvallend dat Waterloo niet het liedje is geworden dat de carrière van ABBA heeft gedefinieerd. “Het is niet het enige liedje dat we van ABBA kennen, wat in de meeste gevallen juist wel met winnende artiesten gebeurt. Als je na je winst niet artistiek doorpakt en nieuwe dingen gaat doen, blijf je in het hoekje van songfestivalartiesten.”

Na ABBA volgde Céline Dion nog en pas recent wisten weer een aantal songfestivalartiesten, zoals Duncan Laurence en Måneskin, wereldwijd een hit te scoren. Of er ooit weer een act komt die zo’n impact als ABBA kan maken, is afwachten. “Die balans kunnen we sowieso pas over tientallen jaren opmaken, maar Måneskin is wel op de goede weg”, zegt Troost.

Hologrammen

Ook Kooijman denkt dat het nog steeds kan. “Maar ABBA is wel het grootste voorbeeld. Iedereen heeft het er nog steeds over en iedereen hoopt dat ze straks op een of andere manier in Malmö aanwezig zullen zijn.” De kans dat de leden van ABBA zich in levenden lijve laten zien, lijkt klein. Maar zowel Kooijman als Troost denkt dat de Zweedse omroep het Waterloo-jubileum niet stilletjes voorbij laat gaan.

“Ze gaan zeker niet optreden. We zullen ze moeten herinneren zoals ze waren en niet als vier oude mensen op een podium”, denkt Kooijman. Hij vermoedt dat er iets met de hologrammen uit ABBA Voyage, de show in Londen, wordt gedaan. “De ABBA-machine moet natuurlijk wel blijven draaien.”