Nederlandse songfestivalteam: we gaan net als Roda JC recht op het doel af

De Nederlandse delegatie is tevreden over de voorbereidingen naar de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Maar het belangrijkste werk moet nog gedaan worden, zei creative director Gover Meit dinsdag vanuit Malmö in het NPO Radio 2-programma Aan De Slag!.

“Het ei moet nog gelegd worden”, verwees Meit naar het optreden dat Joost Klein donderdag moet neerzetten. “Ik heb nog steeds wel het gevoel dat de belangrijkste dag voor ons ligt. Maar qua voorbereidingen zitten we inderdaad helemaal in kannen en kruiken.”

Meit wordt er door de Nederlandse delegatieleider Twan van de Nieuwenhuijzen ook op gewezen dat hij en Klein niets meer aan de act wijzigen. “Als er iets is wat Twan veel tegen me zegt is het wel: ‘let op dat je echt niet meer verandert in het proces, dat kan je niet meer maken’. Dus we gaan net als Roda JC recht op het doel af”, verwees Meit naar de voetbalclub die op het punt staat te promoveren naar de Eredivisie.

Perfectie

Van de Nieuwenhuijzen zei in de radio-uitzending dat de samenwerking met de Zweedse productie goed verloopt. “Het gaat heel soepel, goed en fijn. Het is iedere keer een stapje hoger naar perfectie. Daar streven we naar.”

Voor Klein en het Nederlandse team breekt donderdag de dag van de waarheid aan. De zanger strijdt dan samen met vijftien andere kandidaten om tien finaletickets voor zaterdag.

Beeld: Getty Images