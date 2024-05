Joost Klein valt na eerste repetitie bij bookmakers al uit de top 3

Joost Klein is bij de bookmakers uit de top 3 gevallen van de landen die de grootste kans maken om het Eurovisie Songfestival te winnen. Zijn winkans is volgens de bookmakers nu 12 procent. Klein stond de afgelopen tijd in de top 3 met een winkans van 14 procent.

Nederland is in de lijst gepasseerd door Italië, dat nu op de derde plek staat. De bookmakers denken nog steeds dat Zwitserland de grootste kans maakt op de winst. Op de tweede plaats staat Kroatië.

De winkansen van Klein lijken iets te zijn geslonken na de eerste songfestivalrepetitie die dinsdagmiddag plaatsvond. In schaarse beelden die het songfestival online deelde, was te zien dat Klein in zijn bekende blauwe pak met puntschouders op het podium stond. Zijn goede vriend Appie Mussa was gekleed als een soort blauwe kip. Veel kenners hebben sindsdien al gesuggereerd dat deze kip mogelijk niet tijdens het daadwerkelijke optreden te zien zal zijn.

Vrijdag tweede repetitie

Klein kreeg dinsdag in de Malmö Arena een half uur om Europapa te repeteren. De komende dagen heeft Klein de tijd om zijn act te perfectioneren. Vrijdag staat een tweede repetitie op het programma. Volgende week donderdag staat de zanger in de tweede halve finale. Hij strijdt dan met vijftien andere landen om in totaal tien finaletickets.