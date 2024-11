Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 45

De verschrikkelijke beelden uit de regio Valencia heeft u ongetwijfeld ook gezien. Modderstromen door de straten. Honderden doden. Auto’s die als schroot bij elkaar zijn geveegd door overstromingen en de hevige regenval. De ravage is enorm. Mensen zijn hun huis kwijt, hun familieleden, hun leven. Wegen zijn onbegaanbaar of zelfs compleet weggevaagd.

Door Rick Evers

Het is een gekke gewaarwording, een gebied dat bekendstaat om de droogte, waar de olijfbomen en sinaasappelplantages goed gedijen. Maar door de extreem droge grond had de regen geen enkele kans om erin te worden opgenomen. Veel Valencianen zijn boos, de hulpverlening is wat hen betreft veel en veel te laat op gang is gekomen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lieten donderdag vroeg een bericht uitgaan waarin ze zeggen mee te leven “met het Spaanse volk, waarmee wij ons zo verbonden voelen.” Dat deden ze ook in het Spaans. Koning Filip van België en Charles van Groot-Brittannië lieten eveneens van zich horen. Veel Britten hebben sterke, persoonlijke banden met Spanje, schreef Charles. Het is namelijk een regio waar veel Britten een tweede huis hebben, overwinteren of permanent naar toe zijn verhuisd. Net als veel Nederlanders, Belgen en Duitsers.

Zoals Willem-Alexander en Máxima enkele jaren terug de laarzen aantrokken en in Zuid-Limburg poolshoogte namen, zo deden Felipe en Letizia dat ook. Maar wel pas dagen later. Willem-Alexander zal daar begrip voor hebben. In meerdere situaties, zoals rond orkaan Irma op Sint-Maarten, liet hij weten niet in de weg te willen lopen. De hulpverlening moet de ruimte krijgen.

De Spanjaarden toonden minder begrip. Toen Felipe en Letizia in de regio arriveerden, kregen ze al gauw met een woedende menigte te maken, die hard tegen de auto sloeg die zich een weg probeerde te banen richting wat ’ground zero’ van deze ramp is. Er werd geschreeuwd en gescholden. “Moordenaars!” Er werden spullen naar het koningspaar gegooid, waarbij een beveiliger de klap heeft moeten opvangen en met bebloed gezicht en overhemd het koningspaar bij bleef staan. Er werd letterlijk met modder gegooid. Letizia probeerde als een moeder in gesprek te gaan, sommigen tot bedaren te brengen en aan te horen, schreeuwende mensen in haar armen te nemen. Met de vegen modder in haar gezicht en de tranen in haar ogen.

Nadat die beelden de wereld over zijn gegaan, kwam er nog een bericht in het Spaans, gericht aan de Valencianen. Het was prins Carlos de Bourbon de Parme die een statement liet uit gaan. Zijn vader en moeder, prins Carlos Hugo en prinses Irene, streden in de jaren zeventig en tachtig om de Spaanse troon. Hun aanhangers, de Carlisten, menen dat Carlos de rechtmatige koning van het land zou zijn. Carlos koos het moment waarop Felipe en Letizia het meest kritieke punt van hun koningschap beleven om de Valencianen toe te spreken. “Het kennelijke gebrek aan een vooruitziende blik van de autoriteiten” heeft volgens hem voor de honderden doden gezorgd. “Ik zet mij al ruim 25 jaar in voor duurzaamheid en het milieu,” vertelt hij verder, “het was voor een groot deel voorspelbaar.”

Maar het is volgens Carlos niet het moment om een schuldige aan te wijzen. Hij predikt over verantwoordelijkheid nemen, over aanpakken, wederopbouw en psychologische ondersteuning. Over moedige Carlisten al daar. Was getekend, Carlos, vanuit zonnig Den Haag. Zelf was hij vanwege de herfstvakantie afgelopen week nog met zijn gezin in het zuiden van Spanje. Ik heb zijn woordvoerder een bericht gestuurd en gepoogd te bellen, of de prins ons wil de vertellen hoe hij dan van plan is bij te dragen. Maar u raadt het al, bij het ter perse gaan van Weekend was het nog steeds stil in Den Haag…

Beeld: Getty Images

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 45, nú in de winkel! Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.